Стало известно расписание товарищеских матчей «Торпедо» на сборах в Турции

«Торпедо» на официальном сайте опубликовало расписание товарищеских матчей на зимних сборах в Турции.

23 января в 17.30 команда сыграет с одним из лидеров первой лиги — «Аланией».

2 февраля состоятся две игры: в 11.30 с «Краснодаром-2», а в 17.30 — с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

8 февраля запланированы два матча, а с кем — станет известно чуть позже.

16 февраля в 11.30 «Торпедо» сыграет с молодежной командой «Локомотива», в 17.30 — с «Крыльями Советов».

Все матчи планируется показать в прямом эфире на канале «Торпедо ТВ» в YouTube.