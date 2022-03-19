Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник Николай Рассказов пропустит матч 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» из-за микроповреждения.

24-летний футболист в этом сезоне провел 13 матчей в РПЛ, в которых отдал 1 голевую передачу.

Матч «Нижний Новгород» — «Спартак» пройдет сегодня, 19 марта, и начнется в 14.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.