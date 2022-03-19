«Отрабатывали здесь бабки». В Госдуме отреагировали на отъезд трех легионеров из «Химок»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход трех иностранных футболистов из «Химок».

«Если условия контракта позволяли это сделать, то это остается на их совести. Мы не знаем нюансов этих поступков. Думаю, без причин такое не случается. Во многих клубах появилось ограничение зарплат, такими поступками футболисты выражают позицию о происходящем в мире, может быть, им угрожали. В этом нужно разобраться. Уехали и уехали, ничего страшного. На их место встанут другие. Если они ушли посреди сезона, то это говорит, что они отрабатывали бабки. Психанули и уехали. Клубам нужно внимательнее выбирать игроков», — сказал Свищев «СЭ».

Пресс-служба «Химок» сообщила о приостановке контрактов шведского защитника Филипа Дагерстола, камерунского нападающего Дидье Ламкеля Зе и бразильского защитника Бруно Вианы.

Ранее ФИФА разрешила футболистам приостанавливать действия соглашений в одностороннем порядке без выплаты компенсаций с российскими клубами.