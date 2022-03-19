Стали известны составы «Нижнего Новгорода» и «Спартака» на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе красно-белых произошло три изменения по сравнению с предыдущим матчем против «Краснодара» (1:2). В запасе остались Максимилиан Кофрие, Наиль Умяров и Виктор Мозес, вместо них выйдут Даниил Хлусевич, Роман Зобнин и Руслан Литвинов.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Хлусевич, Аиртон, Промес, Бакаев, Николсон

Запасные: Максименко, Свинов, Кофрие, Денисов, Умяров, Ларссон, Игнатов, Чернов, Пруцев, Соболев, Классен, Мозес

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

Запасные: Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Горбунов, Карасев, Ткачук, Милсон.

Матч «Нижний Новгород» — «Спартак» состоится сегодня, 19 марта. Начало — в 14.00 (мск).