Стало известно, почему на самом деле Сафонов и Уткин не проходят в состав «Краснодара»

Как стало известно «СЭ», два футболиста «Краснодара», 22-летний вратарь Матвей Сафонов и 21-летний полузащитник Даниил Уткин, не попадают в основной состав из-за контрактных разногласий с руководством «быков».

Воспитанники клубной академии обратились к менеджменту с просьбой пересмотреть в сторону увеличения условия действующих договоров, но получили отказ. При этом по официальной информации оба восстанавливаются от повреждений. Соглашение Сафонова рассчитано до 30 июня 2023 года, Уткина — до 30 июня 2022-го.

В 2019 году подобная ситуация сложилась с еще одним своим воспитанником краснодарцев — нападающим Иваном Игнатьевым. Тогда форварда не устроило предложение клуба по новому контракту. Впоследствии игрок перестал выходить на поле, а в начале 2020-го перешел в «Рубин».

(Вячеслав Короткин)