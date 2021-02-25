РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стало известно, почему на самом деле Сафонов и Уткин не проходят в состав «Краснодара»

22:04
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», два футболиста «Краснодара», 22-летний вратарь Матвей Сафонов и 21-летний полузащитник Даниил Уткин, не попадают в основной состав из-за контрактных разногласий с руководством «быков».

Воспитанники клубной академии обратились к менеджменту с просьбой пересмотреть в сторону увеличения условия действующих договоров, но получили отказ. При этом по официальной информации оба восстанавливаются от повреждений. Соглашение Сафонова рассчитано до 30 июня 2023 года, Уткина — до 30 июня 2022-го.

В 2019 году подобная ситуация сложилась с еще одним своим воспитанником краснодарцев — нападающим Иваном Игнатьевым. Тогда форварда не устроило предложение клуба по новому контракту. Впоследствии игрок перестал выходить на поле, а в начале 2020-го перешел в «Рубин».

(Вячеслав Короткин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
78
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы
Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир