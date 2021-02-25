В «Спартаке» рассказали подробности включения в заявку Аяза Гулиева

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» включение в заявку на сезон полузащитника Аяза Гулиева.

«Гулиев будет тренироваться в «Спартаке-2». О планах его привлечения в основу до конца сезона мне ничего не известно», — сказал Фетисов «СЭ».

В составе основной команды красно-белых Гулиев провел 26 матчей, в которых забил один гол. Последний раз полузащитник выходил на поле 4 ноября 2019 года в игре против тульского «Арсенала» (0:1).

(Сергей Федоров)