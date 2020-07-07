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Стало известно, когда в «Спартак» могут назначить Газизова

7 июля 2020, 23:55
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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По данным «СЭ», назначение генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова на пост топ-менеджера «Спартака» может произойти уже на этой неделе, если решение будет принято в его пользу.

Речь идет, вероятнее всего, о 10 июля. В таком случае игра «Ростов» — «Уфа» 8 июля станет для Газизова прощальной в работе с клубом из Башкирии.

7 июля Томас Цорн покинул пост генерального директора «Спартака».

Ранее глава попечительского совета уфимцев Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб готов отпустить Шамиля Газизова, если поступит предложение.

«Спартак» занимает 7-е место с 32 очками в турнирной таблице РПЛ.

Цорн покидает «Спартак», Тедеско пока остается. Подробности

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