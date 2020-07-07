«Уфа» готова отпустить Газизова, если поступит предложение

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб готов отпустить Шамиля Газизова, если поступит предложение.

По информации «СЭ», генеральный директор башкирского клуба — один из главных фаворитов на пост топ-менеджера в «Спартаке» после ухода Томаса Цорна с должности генерального директора.

— Наша команда никому не «обрезает крылья», в том числе и генеральному директору, — заявил Мурзагулов «СЭ». — Если когда-нибудь у любого из наших сотрудников появится логичный и правильный вариант продолжения карьеры, мы препятствовать не будем. Тем более, когда речь идет о человеке, который так много сделал для клуба, сделал его самым успешным в России. Подчеркну, что я говорю в сослагательном наклонении. Если говорить конкретно, то к главе Республики пока никто не обращался. Хотя, это его уровень. Пока этого не случится, бессмысленно что-то обсуждать. Мы люди дисциплинированные, работаем на благо Башкирии. Будем рассматривать предложение тогда, когда поймем, что ничего плохого для родного региона не делаем. (Севастиан Терлецкий)