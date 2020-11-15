Стало известно, когда «Спартак» возобновит тренировки
Как стало известно «СЭ», футболисты «Спартака» в понедельник начнут подготовку к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
Тренерский штаб дал игрокам, которые не были вызваны в свои национальные сборные, неделю отдыха. В понедельник эти футболисты соберутся на базе и приступят к занятиям. Позже к ним присоединятся сборники красно-белых.
Матч 15-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо» состоится 21 ноября, начало — в 19.00 по московскому времени. (Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.