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Стало известно, когда «Спартак» возобновит тренировки

11:49
Игроки «Спартака» на тренировке. Фото ФК «Спартак»
Игроки «Спартака» на тренировке. Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», футболисты «Спартака» в понедельник начнут подготовку к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

Тренерский штаб дал игрокам, которые не были вызваны в свои национальные сборные, неделю отдыха. В понедельник эти футболисты соберутся на базе и приступят к занятиям. Позже к ним присоединятся сборники красно-белых.

Матч 15-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо» состоится 21 ноября, начало — в 19.00 по московскому времени. (Артем Калинин)

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