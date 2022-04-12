Тихонов: «Березуцким нужно активнее проводить ротацию состава ЦСКА»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов оценил игру ЦСКА в Тинькофф РПЛ после зимнего перерыва.

«Сразу после зимнего перерыва ЦСКА действовал на большом кураже. Это было связано с приходом новых футболистов и появлением в тренерском штабе второго из братьев Березуцких. Однако затем игра команды поблекла, результаты ухудшились. Это произошло не сразу: сначала была счастливая победа над «Нижним Новгородом», вырванная перед самым финальным свистком. Потом — ничейный матч с «Уралом», в котором судьи допустили несколько серьезных ошибок. И, наконец, поражение от «Химок». В таком контексте эта неудача большой сенсацией уже не выглядит», — приводит Betonmobile слова Тихонова.

По мнению эксперта, неудачи армейцев в последних матчах связаны с тем, что тренерский штаб команды рассчитывает на одних и тех же игроков.

«Раньше в составе команды была ротация: на один матч выходил Дзагоев, на другой — например, Ахметов. Теперь же все надежды возлагаются исключительно на новичков Языджи с Карраскалем. На мой взгляд, это неправильно. Если дело не идет, тренеры должны активнее пробовать что-то новое. Выпускать на поле других игроков или проводить изменения в тактике», — добавил Тихонов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками в 24 матчах.