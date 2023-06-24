Стали известны туры чемпионата России-2023/24, в которых ЦСКА сыграет со «Спартаком»

Сегодня, 24 июня, РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24. Стали известны туры, в которых встретятся «Спартак» и ЦСКА.

Первая встреча команд в рамках чемпионата России состоится в 11-м туре, который пройдет с 6-8 октября.

Второй матч между командами пройдет в рамках 21-го тура (с 15 по 17 марта 2024 года).