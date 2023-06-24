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Сегодня, 16:16

Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России

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Данил Глебов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Капитан «Ростова» Данил Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России. Полузащитник призвал сохранять спокойствие и трезвый ум.

«Дорогие ростовчане. Сегодня, я хочу попросить вас сохранять трезвый ум, спокойствие и благоразумность. Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле. Мы один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания только вместе», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Данил Глебов
РПЛ
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3
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3
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4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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11
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14
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Ростов – Факел
 - : -
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Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
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 - : -
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