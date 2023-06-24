РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24
Российская премьер-лига на официальном сайте представила полный календарь предстоящего сезона.
1-й тур
21-23 июля
«Спартак» — «Оренбург»
«Ростов» — «Факел»
«Динамо» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Рубин»
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Сочи» — «Балтика»
«Пари НН» — «Зенит»
«Урал» — ЦСКА
2-й тур
28-30 июля
«Спартак» — «Балтика»
«Ростов» — «Зенит»
«Краснодар» — «Сочи»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Ахмат» — ЦСКА
«Рубин» — «Оренбург»
«Факел» — «Локомотив»
«Урал» — «Пари НН»
3-й тур
4-6 августа
«Зенит» — «Динамо»
«Краснодар» — «Пари НН»
«Крылья Советов» — «Ростов»
ЦСКА — «Локомотив»
«Сочи» — «Ахмат»
«Рубин» — «Спартак»
«Балтика» — «Факел»
«Оренбург» — «Урал»
4-й тур
11-13 августа
«Зенит» — «Факел»
«Ростов» — «Рубин»
ЦСКА — «Сочи»
«Динамо» — «Балтика»
«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Пари НН» — «Ахмат»
«Урал» — «Спартак»
«Оренбург» — «Краснодар»
5-й тур
18-20 августа
«Спартак» — «Зенит»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Динамо» — ЦСКА
«Ахмат» — «Оренбург»
«Сочи» — «Ростов»
«Рубин» — «Крылья Советов»
«Балтика» — «Урал»
«Факел» — «Пари НН»
6-й тур
25-27 августа
«Зенит» — «Урал»
«Спартак» — «Ахмат»
«Крылья Советов» — «Балтика»
«Сочи» — «Локомотив»
«Рубин» — «Динамо»
«Пари НН» — «Ростов»
«Факел» — «Краснодар»
«Оренбург» — ЦСКА
7-й тур
1-3 сентября
«Ростов» — «Динамо»
«Краснодар» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Факел»
ЦСКА — «Зенит»
«Локомотив» — «Балтика»
«Пари НН» — «Рубин»
«Урал» — «Ахмат»
«Оренбург» — «Сочи»
4-12 сентября: международная пауза
8-й тур
15-17 сентября
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Динамо» — «Пари НН»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Сочи» — «Спартак»
«Рубин» — «Зенит»
«Балтика» — «Ростов»
«Урал» — «Факел»
9-й тур
22-24 сентября
«Зенит» — «Локомотив»
«Спартак» — «Динамо»
«Ростов» — ЦСКА
«Краснодар» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Сочи»
«Балтика» — «Ахмат»
«Пари НН» — «Оренбург»
«Факел» — «Рубин»
10-й тур
29 сентября — 1 октября
«Ростов» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Спартак»
ЦСКА — «Балтика»
«Локомотив» — «Пари НН»
«Ахмат» — «Динамо»
«Рубин» — «Краснодар»
«Факел» — «Сочи»
«Оренбург» — «Зенит»
11-й тур
6-8 октября
«Спартак» — ЦСКА
«Краснодар» — «Ростов»
«Динамо» — «Факел»
«Ахмат» — «Рубин»
«Сочи» — «Зенит»
«Балтика» — «Оренбург»
«Пари НН» — «Крылья Советов»
«Урал» — «Локомотив»
9-17 октября: международная пауза
12-й тур
20-22 октября
«Зенит» — «Крылья Советов»
«Спартак» — «Пари НН»
«Ростов» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Динамо»
«Рубин» — ЦСКА
«Балтика» — «Краснодар»
«Урал» — «Сочи»
«Оренбург» — «Факел»
13-й тур
27-29 октября
«Зенит» — «Ахмат»
«Ростов» — «Локомотив»
«Крылья Советов» — «Оренбург»
ЦСКА — «Краснодар»
«Динамо» — «Урал»
«Рубин» — «Балтика»
«Пари НН» — «Сочи»
«Факел» — «Спартак»
14-й тур
3-5 ноября
«Краснодар» — «Крылья Советов»
ЦСКА — «Пари НН»
«Локомотив» — «Спартак»
«Ахмат» — «Факел»
«Сочи» — «Динамо»
«Балтика» — «Зенит»
«Урал» — «Рубин»
«Оренбург» — «Ростов»
15-й тур
10-12 ноября
«Зенит» — «Краснодар»
«Спартак» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Урал»
«Динамо» — «Оренбург»
«Локомотив» — «Ахмат»
«Сочи» — «Рубин»
«Пари НН» — «Балтика»
«Факел» — ЦСКА
13-21 ноября: международная пауза
16-й тур
24-26 ноября
«Зенит» — «Сочи»
«Ростов» — «Пари НН»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
ЦСКА — «Динамо»
«Рубин» — «Факел»
«Балтика» — «Спартак»
«Урал» — «Краснодар»
«Оренбург» — «Ахмат»
17-й тур
1-3 декабря
«Краснодар» — «Оренбург»
ЦСКА — «Ростов»
«Динамо» — «Рубин»
«Локомотив» — «Зенит»
«Ахмат» — «Спартак»
«Сочи» — «Крылья Советов»
«Пари НН» — «Урал»
«Факел» — «Балтика»
18-й тур
8-10 декабря
«Зенит» — «Пари НН»
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — ЦСКА
«Локомотив» — «Урал»
«Ахмат» — «Ростов»
«Сочи» — «Оренбург»
«Балтика» — «Рубин»
«Факел» — «Динамо»
Зимняя пауза
19-й тур
1-3 марта
«Зенит» — «Спартак»
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Рубин»
ЦСКА — «Оренбург»
«Динамо» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Урал»
«Балтика» — «Сочи»
«Пари НН» — «Факел»
20-й тур
8-10 марта
«Спартак» — «Факел»
«Ростов» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Динамо» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Сочи»
«Рубин» — «Пари НН»
«Урал» — «Зенит»
«Оренбург» — «Балтика»
21-й тур
15-17 марта
«Зенит» — «Рубин»
«Краснодар» — «Балтика»
ЦСКА — «Спартак»
«Ахмат» — «Сочи»
«Пари НН» — «Локомотив»
«Факел» — «Крылья Советов»
«Урал» — «Ростов»
«Оренбург» — «Динамо»
18-27 марта: международная пауза
22-й тур
29-31 марта
«Спартак» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Динамо» — «Ростов»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Сочи» — ЦСКА
«Рубин» — «Ахмат»
«Балтика» — «Пари НН»
«Факел» — «Оренбург»
23-й тур
5-7 апреля
«Зенит» — «Балтика»
«Ростов» — «Сочи»
ЦСКА — «Факел»
«Динамо» — «Спартак»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Пари НН» — «Краснодар»
«Урал» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Рубин»
24-й тур
12-14 апреля
«Спартак» — «Сочи»
«Краснодар» — «Зенит»
«Крылья Советов» — «Рубин»
«Локомотив» — ЦСКА
«Ахмат» — «Балтика»
«Факел» — «Ростов»
«Урал» — «Динамо»
«Оренбург» — «Пари НН»
25-й тур
19-21 апреля
«Зенит» — «Оренбург»
«Ростов» — «Спартак»
«Краснодар» — «Факел»
ЦСКА — «Ахмат»
«Сочи» — «Урал»
«Рубин» — «Локомотив»
«Балтика» — «Крылья Советов»
«Пари НН» — «Динамо»
26-й тур
26-28 апреля
«Спартак» — «Локомотив»
«Ростов» — «Оренбург»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
«Динамо» — «Зенит»
«Ахмат» — «Пари НН»
«Сочи» — «Факел»
«Рубин» — «Урал»
«Балтика» — ЦСКА
27-й тур
3-5 мая
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Рубин»
«Динамо» — «Сочи»
«Локомотив» — «Ростов»
«Пари НН» — «Спартак»
«Факел» — «Зенит»
«Урал» — «Балтика»
«Оренбург» — «Крылья Советов»
28-й тур
10-12 мая
«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — «Ахмат»
«Сочи» — «Пари НН»
«Рубин» — «Ростов»
«Балтика» — «Динамо»
«Факел» — «Урал»
«Оренбург» — «Локомотив»
29-й тур
17-19 мая
«Спартак» — «Рубин»
«Ростов» — «Балтика»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Локомотив» — «Факел»
«Ахмат» — «Зенит»
«Сочи» — «Краснодар»
«Пари НН» — ЦСКА
«Урал» — «Оренбург»
30-й тур
25 мая (суббота)
«Зенит» — «Ростов»
«Краснодар» — «Динамо»
«Крылья Советов» — «Пари НН»
ЦСКА — «Урал»
«Рубин» — «Сочи»
«Балтика» — «Локомотив»
«Факел» — «Ахмат»
«Оренбург» — «Спартак»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9