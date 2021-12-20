Стали известны соперники «Ахмата» на зимних сборах в Турции

Пресс-служба «Ахмата» назвала соперников грозненской команды по контрольным матчам на первом тренировочном сборе в Турции.

Соперниками «Ахмата» станут «Лехия», «Ллапи», «Шкупи» и «Факел».

Грозненцы выйдут из отпуска 11 января. Первый сбор команды пройдет с 12 по 24 января, второй — с 27 января по 7 февраля, а третий — с 11 по 24 февраля.