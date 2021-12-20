Григорий Иванов: «Дед Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может, дед и близок»
15:18
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Арсена Адамова в московский «Локомотив».
«Дедушка Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может быть, дедушка и близок. У него спрашивайте. Адамов — игрок «Урала», у него контракт на четыре года. Мы ни с кем переговоры не вели», — приводит слова Иванова «Чемпионат».
Адамов выступает за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах российской премьер-лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4551653-prezident-urala-ded-adamova-govorit-chto-arsen-blizok-k-loko-mozhet-ded-i-blizok.html
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