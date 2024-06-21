Стали известны подробности переговоров между «Зенитом» и Тикнизяном
«СЭ» стала известна причина, по которой не состоялся переход 25-летнего защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».
Зимой чемпионы России предлагали футболисту сборной Армении оклад в два раз больше, чем у красно-зеленых, но к единому мнению стороны не пришли — представители игрока просили почти в два раза больше.
Сейчас же, по нашим данным, «Зенит» опять уменьшил предложение, поэтому Тикнизяна такие условия снова не устроили, после чего сине-бело-голубые переключились на Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».
Уже после того как питерский клуб достиг договоренности с самарцами и самим Горшковым, на чемпионов страны вновь вышли представители Тикнизяна, сообщившие, что согласны продолжить переговоры, однако сине-бело-голубые не стали возвращаться к его кандидатуре, поскольку позиция на левом фланге уже закрыта.
Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0-0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
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|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
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