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Вратарь «Акрона» Волков: «Первый год в РПЛ для новичков будет тяжелый. Не ждем легкого турнира»

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ — сезона-2024/25.

«Мы не растеряли физическую форму во время небольшого отпуска. Первый год в РПЛ для новичков будет тяжелый. Ожидание — получить качественное сопротивление от качественных соперников. Мы готовы, сезон покажет, на что способны. РПЛ — это совсем другой турнир, тут другой уровень. От этого нам будет только интереснее. Не ждем легкого турнира», — сказал Волков «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ. Команда из Тольятти в стыковых матчах победила «Урал».

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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