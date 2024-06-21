Вратарь «Акрона» Волков: «Первый год в РПЛ для новичков будет тяжелый. Не ждем легкого турнира»
Вратарь «Акрона» Сергей Волков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ — сезона-2024/25.
«Мы не растеряли физическую форму во время небольшого отпуска. Первый год в РПЛ для новичков будет тяжелый. Ожидание — получить качественное сопротивление от качественных соперников. Мы готовы, сезон покажет, на что способны. РПЛ — это совсем другой турнир, тут другой уровень. От этого нам будет только интереснее. Не ждем легкого турнира», — сказал Волков «СЭ».
По итогам сезона-2023/24 «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ. Команда из Тольятти в стыковых матчах победила «Урал».
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|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
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|0-0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
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|0-0
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16
|Акрон
|0
|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
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|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
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