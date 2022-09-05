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5 сентября, 18:35

Защитник Даса подпишет контракт с «Динамо» по схеме «2+1». Зарплата — 1,5 миллиона евро в год

Читать «СЭ» в
Эли Даса.
Фото Global Look Press

Стали известны новые подробности контракта защитника Эли Даса с «Динамо», сообщает портал ynet.co.il и газета Yedioth Ahronoth.

Контракт будет подписан по схеме «2+1», причем третий од будет активирован по совокупности сыгранных ранее матчей.

Зарплата 29-летнего капитана сборной Израиля составит 1,5 миллиона евро, а в случае, если Даса сыграет как минимум 50% матчей, а команда завоюет трофей, то она может вырасти до 2 миллионов.

Отмечается, что у Даса были предложения от немецкого «Кельна», английского «Уотфорда» и испанских «Вильярреала» и «Бетис». Однако футболист принял предложение «Динамо».

Вероятно, что Даса будет внесен в заявку к матчу 10-го тура РПЛ с «Зенитом».

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года Даса стал свободным агентом.

(Эли Швидлер)

Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
3
8
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
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 7
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