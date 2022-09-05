Защитник Даса подпишет контракт с «Динамо» по схеме «2+1». Зарплата — 1,5 миллиона евро в год

Стали известны новые подробности контракта защитника Эли Даса с «Динамо», сообщает портал ynet.co.il и газета Yedioth Ahronoth.

Контракт будет подписан по схеме «2+1», причем третий од будет активирован по совокупности сыгранных ранее матчей.

Зарплата 29-летнего капитана сборной Израиля составит 1,5 миллиона евро, а в случае, если Даса сыграет как минимум 50% матчей, а команда завоюет трофей, то она может вырасти до 2 миллионов.

Отмечается, что у Даса были предложения от немецкого «Кельна», английского «Уотфорда» и испанских «Вильярреала» и «Бетис». Однако футболист принял предложение «Динамо».

Вероятно, что Даса будет внесен в заявку к матчу 10-го тура РПЛ с «Зенитом».

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года Даса стал свободным агентом.

(Эли Швидлер)