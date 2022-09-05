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Допинг

5 сентября, 18:18

Агент Обухова заявил, что форвард поддерживает физическую форму после продления дисквалификации за допинг

Алексей Еремин
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Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал, чем занимался форвард после продления дисквалификации на полгода за употребление допинга.

«Он профессионал до мозга костей. То, что с ним произошло — это какая-то нелепая случайность, невезение. Только так это можно обосновать. Он постоянно в тренажерном зале, проводит тренировки с любителями. Обухов живет в одном комплексе со своим другом Игорем Киреевым, бывшим футболистом «Спартака», «Ростова». Они часто играют с Игорьком на любительском уровне. Обухов — не тот персонаж, который во время дисквалификации будет дома сидеть. Всегда в движении, всегда поддерживает свою форму. Я на сто процентов уверен, что как только закончится дисквалификация, он сразу выйдет в стартовом составе и будет забивать голы», — приводит «РБ Спорт» слова агента Обухова.

В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».

В декабре 2021 года, после завершения дисквалификации, Обухов подписал контракт с «Оренбургом». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obuhova-vladimir-ne-tot-personazh-kotory-j-vo-vremya-diskvalifikatsii-budet-doma-sidet/
Владимир Обухов
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 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
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 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
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 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кристиан Нобоа

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Сочи

 6
П
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ЦСКА

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Спартак

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Михайло Баньяц

Краснодар

 3
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