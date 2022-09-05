Агент Обухова заявил, что форвард поддерживает физическую форму после продления дисквалификации за допинг

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал, чем занимался форвард после продления дисквалификации на полгода за употребление допинга.

«Он профессионал до мозга костей. То, что с ним произошло — это какая-то нелепая случайность, невезение. Только так это можно обосновать. Он постоянно в тренажерном зале, проводит тренировки с любителями. Обухов живет в одном комплексе со своим другом Игорем Киреевым, бывшим футболистом «Спартака», «Ростова». Они часто играют с Игорьком на любительском уровне. Обухов — не тот персонаж, который во время дисквалификации будет дома сидеть. Всегда в движении, всегда поддерживает свою форму. Я на сто процентов уверен, что как только закончится дисквалификация, он сразу выйдет в стартовом составе и будет забивать голы», — приводит «РБ Спорт» слова агента Обухова.

В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».

В декабре 2021 года, после завершения дисквалификации, Обухов подписал контракт с «Оренбургом». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.