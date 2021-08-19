Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стали известны подробности аренды Урунова в «Уфу»

14:24
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», полноценный трансфер полузащитника Остона Урунова из «Спартака» в «Уфу» состоится при определенном условии. Игрок должен провести за клуб из Башкирии более 50% матчей в чемпионате России.

«Уфа» может выкупить 20-летнего футболиста за 1 миллион евро.

В «Спартак» Урунов перешел из «Уфы» в августе 2020 года. В феврале 2021 года футболист вернулся в уфимский клуб на правах аренды. Всего за команду он провел 20 матчей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Урунов возвращается в «Уфу». Деньги на игрока появились с приходом нового спонсора
В Международной федерации гимнастики сообщили о непредвзятости судейства на Олимпиаде
Жиго уходит из «Спартака». Для красно-белых этот трансфер — очень большая проблема
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр