Стали известны подробности аренды Урунова в «Уфу»

Как стало известно «СЭ», полноценный трансфер полузащитника Остона Урунова из «Спартака» в «Уфу» состоится при определенном условии. Игрок должен провести за клуб из Башкирии более 50% матчей в чемпионате России.

«Уфа» может выкупить 20-летнего футболиста за 1 миллион евро.

В «Спартак» Урунов перешел из «Уфы» в августе 2020 года. В феврале 2021 года футболист вернулся в уфимский клуб на правах аренды. Всего за команду он провел 20 матчей.