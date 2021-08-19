Меркель покинул должность руководителя «Локомотива» по трансформации
14:14
Как стало известно «СЭ», Евгений Меркель покинул должность руководителя «Локомотива» по трансформации.
Меркель работал в «Локомотиве» с 23 июля 2021-го. Он отвечал за проведение организационных преобразований в спортивном департаменте и в других подразделениях московского клуба. С 2014-й по 2021 год он был президентом «Витесса».
«Локомотив» с 8 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров.
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