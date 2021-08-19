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Меркель покинул должность руководителя «Локомотива» по трансформации

14:14
Эмблема «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
Эмблема «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
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Как стало известно «СЭ», Евгений Меркель покинул должность руководителя «Локомотива» по трансформации.

Меркель работал в «Локомотиве» с 23 июля 2021-го. Он отвечал за проведение организационных преобразований в спортивном департаменте и в других подразделениях московского клуба. С 2014-й по 2021 год он был президентом «Витесса».

«Локомотив» с 8 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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