Как стало известно «СЭ», Евгений Меркель покинул должность руководителя «Локомотива» по трансформации.

Меркель работал в «Локомотиве» с 23 июля 2021-го. Он отвечал за проведение организационных преобразований в спортивном департаменте и в других подразделениях московского клуба. С 2014-й по 2021 год он был президентом «Витесса».

«Локомотив» с 8 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров.