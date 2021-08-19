Червиченко: «Спартак» сначала набирает себе кучу молодых игроков, а потом не знает, что с ними делать»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» высказался об уходе полузащитника Остона Урунова в «Уфу». Сегодня стало известно, что уфимский клуб арендовал 20-летнего футболиста, подробнее о сделке — здесь.

«Урунов — неплохой игрок, перспективный. Его привел в «Спартак» Газизов за миллион евро. Остон стоит этих денег. За такую же сумму Шамиль и забирает футболиста обратно в «Уфу», никакого обмана не произошло. Он же не ушел обратно за 100 тысяч. «Спартак» очень странно ведет трансферную политику. Таких, как Урунов, было много. Вспомните Аяза Гулиева или Павла Яковлева, похожие ситуации были.

«Спартак» сначала набирает себе кучу молодых игроков, а потом не знает, что с ними делать. Люди числятся в команде, но не играет совсем. Никаких вопросов по обратному трансферу Урунова в «Уфу» у меня нет. Молодцы, что отпустили парня, там он хотя бы играть будет", — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В «Спартак» Урунов перешел из «Уфы» в августе 2020 года. Всего за команду он провел 8 матчей.