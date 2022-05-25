Иванов назначен на ответный стыковой матч «Химки» — «СКА-Хабаровск», Кукуян обслужит встречу «Уфа» — «Оренбург»

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на ответных стыковых матчах между клубами Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп Футбольный национальной лиги (ФНЛ).

Обе встретится состоятся в субботу, 28 мая.

«Химки» — «СКА-Хабаровск»: главный арбитр — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный рефери — Артем Чистяков; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Игорь Синер.

«Уфа» — «Оренбург»: главный арбитр — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Александр Богданов; резервный рефери — Ян Бобровский; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гончар.

Первые игры пройдут сегодня, 25 мая. «СКА-Хабаровск» дома сыграет с «Химками», а «Оренбург» примет «Уфу».