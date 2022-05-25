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Сегодня, 11:30

Иванов назначен на ответный стыковой матч «Химки» — «СКА-Хабаровск», Кукуян обслужит встречу «Уфа» — «Оренбург»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Стали известны имена арбитров, которые будут работать на ответных стыковых матчах между клубами Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп Футбольный национальной лиги (ФНЛ).

Обе встретится состоятся в субботу, 28 мая.

«Химки» — «СКА-Хабаровск»: главный арбитр — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный рефери — Артем Чистяков; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Игорь Синер.

«Уфа» — «Оренбург»: главный арбитр — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Александр Богданов; резервный рефери — Ян Бобровский; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гончар.

Первые игры пройдут сегодня, 25 мая. «СКА-Хабаровск» дома сыграет с «Химками», а «Оренбург» примет «Уфу».

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2162
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

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 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

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Краснодар

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