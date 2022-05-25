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Защитник «Локомотива» Сильянов хочет остаться в «Ростове»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов, выступающий на правах аренды в «Ростове», хочет продолжить выступление за ростовский клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клубы ведут переговоры о будущем 21-летнего игрока.

Отмечается, что московский клуб может согласиться продлить аренду защитника еще на один сезон.

Сильянов перешел в «Ростов» на правах аренды 18 января 2022 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 12 матчах за ростовский клуб и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-lokomotiva-silyanov-khochet-ostatsya-v-rostove-1274862/
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