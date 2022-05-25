Аленичев: «В ближайшие три года вряд ли кто-то сможет помешать «Зениту» брать золото РПЛ»

Аленичев считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, есть ли у «Зенита» конкуренты в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в краткосрочной перспективе.

В прошедшем сезоне петербургский клуб набрал 65 очков и выиграл РПЛ, опередив ближайшего преследователя « Сочи» на девять баллов.

«В ближайшие три года вряд ли кто-то сможет помешать «Зениту» брать золото РПЛ», — приводит слова Аленичева Sport24.

Следующий сезон РПЛ начнется 2 августа.