Семин поприветствовал игроков «Ростова»: «Может, и вы меня немножко знаете»
15:52
Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин провел первую встречу с игроками команды.
«Для меня большая честь работать здесь. Ростов — это футбольный город. Я вас всех хорошо знаю. Может, и вы меня немножко знаете. Основное — это работа. Надо работать", - приводит слова Семина пресс-служба ростовчан.
Он также добавил: "В Ростове болельщики, которые любят футбол. Главное, чтобы они были довольные. С каждым из вас поговорим. Я вас послушаю, а вы меня».
Ранее пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин, в июле возглавивший сборную России.
Семин тренировал московский «Локомотив» в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах, трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России.
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