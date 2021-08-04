Семин поприветствовал игроков «Ростова»: «Может, и вы меня немножко знаете»

Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин провел первую встречу с игроками команды.

«Для меня большая честь работать здесь. Ростов — это футбольный город. Я вас всех хорошо знаю. Может, и вы меня немножко знаете. Основное — это работа. Надо работать", - приводит слова Семина пресс-служба ростовчан.

Он также добавил: "В Ростове болельщики, которые любят футбол. Главное, чтобы они были довольные. С каждым из вас поговорим. Я вас послушаю, а вы меня».

Ранее пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин, в июле возглавивший сборную России.

Семин тренировал московский «Локомотив» в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах, трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России.