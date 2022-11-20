Стала известна причина возможного перехода Гюнтера в РПЛ

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, защитник «Вероны» Корай Гюнтер готов к переезду в Россию из-за некоторых сложностей с итальянским клубом.

«Интерес ЦСКА и «Спартака»? Российские клубы каждый год интересуются Гюнтером. Сейчас он в сложной ситуации в клубе. Почему он рассматривает Россию в качестве потенциального перехода? Зависит от интереса. Посмотрим. Это возможно. У Корая не будет проблем с переездом в Россию. Он турецкий игрок, поэтому все будет без сложностей», — сообщил источник «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что защитник готов принять предложения клубов РПЛ, в частности «Спартака» и ЦСКА.

28-летний Гюнтер в текущем сезоне сыграл в составе «Вероны» 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.