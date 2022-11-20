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Сегодня, 11:05

Стала известна причина возможного перехода Гюнтера в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, защитник «Вероны» Корай Гюнтер готов к переезду в Россию из-за некоторых сложностей с итальянским клубом.

«Интерес ЦСКА и «Спартака»? Российские клубы каждый год интересуются Гюнтером. Сейчас он в сложной ситуации в клубе. Почему он рассматривает Россию в качестве потенциального перехода? Зависит от интереса. Посмотрим. Это возможно. У Корая не будет проблем с переездом в Россию. Он турецкий игрок, поэтому все будет без сложностей», — сообщил источник «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что защитник готов принять предложения клубов РПЛ, в частности «Спартака» и ЦСКА.

28-летний Гюнтер в текущем сезоне сыграл в составе «Вероны» 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
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Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

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ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

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Обе забьют - да

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ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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16
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