Рауль Рианчо: «Если Бердыев возглавит «Сочи», они будут бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Время, проведенное с Курбаном в «Рубине», было незабываемым. Я всегда буду благодарен ему за возможность поработать в РПЛ. Думаю, если он возглавит «Сочи», то они в будущем будут бороться с «Зенитом» за чемпионство. На мой взгляд, Курбан сможет вернуть «Сочи» на уровень прошлого сезона», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».