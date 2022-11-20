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Рауль Рианчо: «Если Бердыев возглавит «Сочи», они будут бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Рианчо отреагировал на информацию о возможном назначении Бердыева на пост главного тренера «Сочи»
Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Время, проведенное с Курбаном в «Рубине», было незабываемым. Я всегда буду благодарен ему за возможность поработать в РПЛ. Думаю, если он возглавит «Сочи», то они в будущем будут бороться с «Зенитом» за чемпионство. На мой взгляд, Курбан сможет вернуть «Сочи» на уровень прошлого сезона», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

2 ноября появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. «Сочи» с 25 очками располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-esli-berdy-ev-vozglavit-sochi-oni-budut-borot-sya-s-zenitom-za-chempionstvo/

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16%

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⚽ Футбол. ЧМ
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Нидерланды

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ИТБ2 (1.5)

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23%

1.98
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Англия
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Обе забьют - да

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Стала известна причина возможного перехода Гюнтера в РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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