Таски: «Если ты тренер такой большой команды как «Спартак», все ждут результатов и кубков»

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Если ты тренер такой большой команды как «Спартак», все ждут результатов и кубков, которые ты выигрываешь вместе с командой. Это был хороший первый круг для «Спартака». Надеюсь, в конце сезона красно-белые выиграют Кубок России, а, может, и «Зенит» потеряет очки в чемпионате», — сказал Таски «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.