Шкурин не полетел с ЦСКА на второй сбор и ведет переговоры с другими клубами
18:08
Нападающие Илья Шкурин и Лассана Н'Диайе не полетят с ЦСКА на второй сбор в Австрии.
«Лассана Н'Диайе и Илья Шкурин не полетели в Австрию в связи с переговорами с другими клубами, в том числе российскими, о возможном переходе», — говорится в сообщении на сайте московского клуба.
В начале 2020 года Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо». В прошлом сезоне он провел 14 матчей за армейцев во всех турнирах и забил три мяча.
Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает Шкурина в 1 миллион евро.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sostav-armeytsev-na-vtoroy-sbor-v-badtazmansdorfe/
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