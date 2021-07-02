Шкурин не полетел с ЦСКА на второй сбор и ведет переговоры с другими клубами

Нападающие Илья Шкурин и Лассана Н'Диайе не полетят с ЦСКА на второй сбор в Австрии.

«Лассана Н'Диайе и Илья Шкурин не полетели в Австрию в связи с переговорами с другими клубами, в том числе российскими, о возможном переходе», — говорится в сообщении на сайте московского клуба.

В начале 2020 года Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо». В прошлом сезоне он провел 14 матчей за армейцев во всех турнирах и забил три мяча.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает Шкурина в 1 миллион евро.