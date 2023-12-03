Стадион ЦСКА замело снегом перед матчем с «Ростовом»

Стадион ЦСКА замело снегом перед матчем с «Ростовом» в рамках 17-го тура РПЛ.

Telegram-канал «Ростова» опубликовал видео, на котором виден снегопад и полностью заснеженное поле.

Игра пройдет 3 декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 25 очков. Команда Валерия Карпина набрала 20 баллов и располагается на 10-й строчке.