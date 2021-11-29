«Спросите у полиции». Ответственный сотрудник ЦСКА не знает причины задержания болельщиков
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Заместитель гендиректора по безопасности ЦСКА Иван Уланов прокомментировал задержание болельщиков клуба после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Отвечаю. Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции», — приводит слова Уланова «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что полиция задержала несколько фанатов ЦСКА. Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке игры.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1446436_V_CSKA_ne_znajut_prichin_zaderzhanija_fanatov_kluba_posle_matcha_s_Zenitom
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
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