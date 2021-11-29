«Спросите у полиции». Ответственный сотрудник ЦСКА не знает причины задержания болельщиков

Заместитель гендиректора по безопасности ЦСКА Иван Уланов прокомментировал задержание болельщиков клуба после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Отвечаю. Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции», — приводит слова Уланова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что полиция задержала несколько фанатов ЦСКА. Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке игры.