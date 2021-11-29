Российская премьер-лига обнародовала заявление по инциденту на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Российская премьер-лига тщательно изучит инцидент после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом», — говорится в заявлении. — Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники.

Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на ВЭБ Арене меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом.

Представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента. Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам.

По итогам событий 28 ноября РПЛ проведет тщательное расследование и сделает все возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем».

Полиция после игры начала задерживать фанатов ЦСКА. Для болельщиков московского клуба часовое ожидание на трибуне завершилось походом в автобусы в сопровождении правоохранительных органов.

Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке матча.