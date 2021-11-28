Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру армейцев в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Честно говоря, я не ожидал от армейцев такой бесцветной игры. Сине-бело-голубые в первом тайме полностью отдали инициативу: берите, ребята, забивайте и похороните этот «Зенит». Но армейцам просто пока нечем отвечать. Хотя во втором тайме имели два дохлых момента. Абсолютно стопроцентных момента. В первый раз Мухин, можно сказать, в пустые ворота пробивал и Эджуке тоже. Забейте эти два мяча, и не было бы такого результата. Но так получилось, что счастье на стороне питерцев. Футбольный бог был на стороне «Зенита»», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-игрок ЦСКА также отметил, что оборона армейцев сыграла очень плохо в эпизоде со вторым пропущенным голом.

«Почему вы не идете на бьющего игрока, а скапливаетесь около Акинфеева и загораживаете ему обзор? Никто не двигается к нападающему. Елки-палки, да как же так можно? Все же видно. Как же так можно играть? Они не соображают что ли? Естественно, рикошет будет, если стоять далеко от бьющего игрока. Так и получилось, по-моему, с Дивеевым. Зачем убирать руки за спину? Чем ближе ты к мячу, тем меньше попадет. Это закон футбола. Мяч не набрал ещё свою кинетическую энергию. Это же физика обыкновенная. А что касается пенальти, эти руки считать не надо. Это не годится никуда. Нужно выигрывать чисто. И армейцы могли это сделать. И закончили на этом бы с питерцами. Армейцам отдали инициативу. «Зенит» не играл ни черта. Тащили, как получится, вот и вышел счет 2:0», — добавил Пономарев.

«Зенит» набрал 36 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь — московское «Динамо» — отстает на четыре балла. ЦСКА (24) идет на шестой строчке.