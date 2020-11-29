Спортивный директор «Спартака» Попов рассказал о планах на зимнее трансферное окно
18:27
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о том, какие планы клуба на ближайшее трансферное окно.
— Какие стоят задачи? «Спартак» — чемпион! Планов на ближайшее трансферное окно нет. Я не мог их составить за день. Общался ли с Тедеско? Пока нет.
Удивило ли то, что появилась информация о конфликте с Газизовым? Нет, вокруг «Спартака» всегда много слухов. (Севастиан Терлецкий)
«Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 29 очков в 15 матчах.
Результаты опроса
проголосовало: 27100Все опросы
Кто фаворит РПЛ?
ЦСКА
39.7%
Зенит
26.6%
Спартак
22.0%
Кто-то другой
11.8%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю