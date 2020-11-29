Спортивный директор «Спартака» Попов рассказал о планах на зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о том, какие планы клуба на ближайшее трансферное окно.

— Какие стоят задачи? «Спартак» — чемпион! Планов на ближайшее трансферное окно нет. Я не мог их составить за день. Общался ли с Тедеско? Пока нет.

Удивило ли то, что появилась информация о конфликте с Газизовым? Нет, вокруг «Спартака» всегда много слухов. (Севастиан Терлецкий)

«Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 29 очков в 15 матчах.