Спортивный директор «Спартака» Пол Эшворт в разговоре с «СЭ» объяснил, почему, в отличие от прошлого спортивного директора, Луки Каттани, англичанин не общается со СМИ.

— Некоторые говорят, что вы нацелены приобрести трех новых футболистов зимой.

— Это я комментировать не буду.

— Как вам Москва?

— Москва мне очень нравится, спасибо.

— После прошедших туров «Спартак» занимает второе место. Как оцените этот результат?

— Ничего я о «Спартаке» говорить не буду.

— Почему?

— Не думаю, что должен комментировать СМИ будучи спортивным директором.

— Лука Каттани, прошлый спортивный директор всегда общался, это новый подход?

— Это не мой подход.

— Кто-то из «Лукойла» сказал вам не комментировать?

— Нет.

— Почему вы приехали на «Торпедо»?

— Я не буду комментировать. Но вы пытаетесь, молодец.

— Мы даже не думали, что вы приедете на «Торпедо».

— В Англии нормальная практика, когда спортивные директора посещают все локальные игры.