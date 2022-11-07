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Эшворт — о сравнении с Каттани: «Он общался со СМИ? Это не мой подход»

Эшуорт сообщил о желании усилить «Спартак» зимой
Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Пол Эшворт в разговоре с «СЭ» объяснил, почему, в отличие от прошлого спортивного директора, Луки Каттани, англичанин не общается со СМИ.

— Некоторые говорят, что вы нацелены приобрести трех новых футболистов зимой.

— Это я комментировать не буду.

— Как вам Москва?

— Москва мне очень нравится, спасибо.

— После прошедших туров «Спартак» занимает второе место. Как оцените этот результат?

— Ничего я о «Спартаке» говорить не буду.

— Почему?

— Не думаю, что должен комментировать СМИ будучи спортивным директором.

— Лука Каттани, прошлый спортивный директор всегда общался, это новый подход?

— Это не мой подход.

— Кто-то из «Лукойла» сказал вам не комментировать?

— Нет.

— Почему вы приехали на «Торпедо»?

— Я не буду комментировать. Но вы пытаетесь, молодец.

— Мы даже не думали, что вы приедете на «Торпедо».

— В Англии нормальная практика, когда спортивные директора посещают все локальные игры.

ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 0 : 2
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 2 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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