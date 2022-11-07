Рязанцев назвал самую симпатичную команду РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре прокомментировал «СЭ» стиль игры 18-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
— За счет чего можно улучшать игру «Торпедо»?
— Я думаю, за счет реализации.
— Против вас играл Сергей Пиняев. Нравится ли вам его стиль игры?
— Мне вообще он очень симпатичен. Наверное, самая симпатичная мне команда — «Крылья Советов». Мне нравится, что там молодые ребята, что они играют задорно, бегут вперед, комбинируют, очень много передач, хорошее взаимопонимание.
— Сложно ли играть конкретно против Пиняева?
— Конкретно с Пиняевым я сегодня на поле не сталкивался. Но, учитывая его дриблинг, скорость, конечно, непросто. Надеюсь, он прибавит еще, вырастет и уедет в Европу играть. Но и не только он из «Крыльев». Там есть хорошие ребята.
Пиняев в сезоне-2022/23 сыграл в составе «Крыльев» 10 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал две результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|0 : 2
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2