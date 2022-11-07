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Сегодня, 09:40

Рязанцев назвал самую симпатичную команду РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре прокомментировал «СЭ» стиль игры 18-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

— За счет чего можно улучшать игру «Торпедо»?

— Я думаю, за счет реализации.

— Против вас играл Сергей Пиняев. Нравится ли вам его стиль игры?

— Мне вообще он очень симпатичен. Наверное, самая симпатичная мне команда — «Крылья Советов». Мне нравится, что там молодые ребята, что они играют задорно, бегут вперед, комбинируют, очень много передач, хорошее взаимопонимание.

— Сложно ли играть конкретно против Пиняева?

— Конкретно с Пиняевым я сегодня на поле не сталкивался. Но, учитывая его дриблинг, скорость, конечно, непросто. Надеюсь, он прибавит еще, вырастет и уедет в Европу играть. Но и не только он из «Крыльев». Там есть хорошие ребята.

Пиняев в сезоне-2022/23 сыграл в составе «Крыльев» 10 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Александр Рязанцев (футбол)
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 0 : 2
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 2 : 1
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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