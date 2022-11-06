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Карпин — о победе над «Динамо»: «Сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

— Сегодняшняя игра не напомнила предыдущий матч в Грозном, проходивший по похожему сценарию?

— Нет. Матч с «Динамо» и игра против «Ахмата» проходили по абсолютно разным сценариям.

— В первом тайме практически не получалось атаковать, зацепиться за мяч. В чем на ваш взгляд проблема?

— Ну, во-первых, технический брак. При выходе из обороны сразу следовала потеря мяча.

— «Динамо» сегодня нанесло большое количество ударов по воротам. «Ростов» играл на контратаках, но забил.

— А сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник? Не могу сказать, что все моменты у «Динамо» были опасными, нас где-то выручал Песьяков. Особенно в конце матча.

— К концу года у футболистов накапливается усталость. Как вы оцениваете состояние своей команды?

— О какой физической усталости можно говорить, если мы сыграли шестнадцать матчей в чемпионате и четыре игры в кубке. В Европе вообще играют с августа по июнь, у них нет зимнего перерыва.

Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/2311

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Ювентус 0
Интер 0
1-й тайм

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Валерий Карпин
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ФК Ростов
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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