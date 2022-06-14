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Каттани: «Спартак-2» дал результаты, но не нужно их преувеличивать»

Каттани заявил, что не нужно преувеличивать результаты «Спартака-2»
Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не нужно преувеличивать результаты «Спартака-2».

«Почему нам не нужна вторая команда, а другим нужна? Я объяснил, что в клубах нашего уровня вторая команда может быть полезна, но в случае со «Спартаком» это не так. Мне трудно представить ситуацию, в которой оказался «Краснодар». По уровню требований «Спартак» и «Краснодар» разные.

Можем провести эксперимент — поставить команду «Спартака-2» в РПЛ и посмотреть, чем это закончится. Я всегда за привлечение молодежи. Но требования России на уровне РПЛ высокие.

«Спартак-2" дал результаты, но не нужно их преувеличивать. Тот же Игнатов сначала был в академии. Именно я вызывал на постоянную основу игроков из второй команды. Зачастую, когда я их приглашал в основу, а также игроков из молодежки, вторые проявляли себя лучше. Структура и смысл существования второй команды в ФНЛ — гибридные. У них нет конкретных задач в лиге. Лично для меня решение о второй команде стало болезненным, сейчас мне нужно понять, что делать с футболистами. Мне было бы лучше, если бы команда осталась, но ситуация такая», — сказал Каттани.

«Спартак» объявил о закрытии второй команды в конце мая нынешнего года.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 58 очков в 38 матчах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

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⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
Лука Каттани
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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П
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Зенит

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Краснодар

 6
И К Ж
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Краснодар

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