Каттани: «Спартак-2» дал результаты, но не нужно их преувеличивать»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не нужно преувеличивать результаты «Спартака-2».

«Почему нам не нужна вторая команда, а другим нужна? Я объяснил, что в клубах нашего уровня вторая команда может быть полезна, но в случае со «Спартаком» это не так. Мне трудно представить ситуацию, в которой оказался «Краснодар». По уровню требований «Спартак» и «Краснодар» разные.

Можем провести эксперимент — поставить команду «Спартака-2» в РПЛ и посмотреть, чем это закончится. Я всегда за привлечение молодежи. Но требования России на уровне РПЛ высокие.

«Спартак-2" дал результаты, но не нужно их преувеличивать. Тот же Игнатов сначала был в академии. Именно я вызывал на постоянную основу игроков из второй команды. Зачастую, когда я их приглашал в основу, а также игроков из молодежки, вторые проявляли себя лучше. Структура и смысл существования второй команды в ФНЛ — гибридные. У них нет конкретных задач в лиге. Лично для меня решение о второй команде стало болезненным, сейчас мне нужно понять, что делать с футболистами. Мне было бы лучше, если бы команда осталась, но ситуация такая», — сказал Каттани.

«Спартак» объявил о закрытии второй команды в конце мая нынешнего года.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 58 очков в 38 матчах.