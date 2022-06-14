В «Спартаке» рассказали, когда новый главный тренер команды Абаскаль прилетит в Москву

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, когда новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль прилетит в Москву.

«Абаскаль приедет в Москву через несколько дней, до начала сборов. Какие легионеры начнут сборы с первого дня? Те, кто уже завершил сезон и не был вызван в сборные. Николсон, Тил, Перейра, Крал и Урунов еще завершают предыдущий сезон. У Ларссона и Роши еще есть арендные соглашения, они получат какие-то свободные дни.

Есть ли у «Спартака» запланированные товарищеские матчи до Суперкубка? Есть запланированные игры, но соперников пока назвать не могу», — сказал на пресс-конференции Каттани.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня — на следующий день после ухода предыдущего тренера, Паоло Ваноли. До московского клуба 33-летний испанец работал в «Базеле».