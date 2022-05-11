Нападающий «Спартака» Промес рассказал о проблемах с законом в Нидерландах

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих проблемах с законом в Нидерландах.

«Проблемы с законом в Нидерландах — личный момент. Но это не определяет, что я не могу поехать туда», — сказал Промес.

Напомним, что нападающий обвиняется в нанесении ножевых ранений двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. Ранее сообщалось, что в связи с публикацией телефонных разговоров 30-летнего нидерландца с отцом его могут обвинить в преднамеренном покушении на убийство.

Также Промеса подозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации.