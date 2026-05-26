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В «Спартаке» заявили об амбициях бороться за золото РПЛ в следующем сезоне: «Будем сражаться»

В «Спартаке» заявили об амбициях бороться за золото РПЛ в следующем сезоне
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в интервью «СЭ» высказался о возможной победе в РПЛ.

— Кубок — отлично, но в РПЛ «Спартак» не добрался до бронзы. Почему?

— Думаю, очень сильно не повезло в последнем туре. Мы заслуживали победы, но не смогли довести дело до конца. Сейчас у нас есть кубок. Для «Спартака» это крайне важно, потому что за последние 20 лет клуб выиграл не так много... Необходимо опереться на этот триумф, оставаться амбициозными — и все придет.

— Видите потенциал для победы в РПЛ?

— Конечно! Для меня это очевидно по итогам 16 месяцев работы. У нас очень хорошая молодая команда. Плюс замечательный тренер — Хуан Карлос Карседо. Очень важно, что совет директоров клуба верит в нас, равно как и фанаты «Спартака». Они самые лучшие!

— То есть готовы пообещать, что в следующем сезоне станете бороться за золото?

— Могу пообещать, что будем сражаться до самого конца, чтобы приносить радость болельщикам.

Хуан Карлос Карседо и&nbsp;Франсис Кахигао.«Дзюба — профессионал, им были довольны в «Спартаке». Посмотрим, что случится в будущем». Интервью Кахигао

В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). В РПЛ московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх 3 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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