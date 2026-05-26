В «Спартаке» заявили об амбициях бороться за золото РПЛ в следующем сезоне: «Будем сражаться»

В «Спартаке» заявили об амбициях бороться за золото РПЛ в следующем сезоне

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в интервью «СЭ» высказался о возможной победе в РПЛ.

— Кубок — отлично, но в РПЛ «Спартак» не добрался до бронзы. Почему?

— Думаю, очень сильно не повезло в последнем туре. Мы заслуживали победы, но не смогли довести дело до конца. Сейчас у нас есть кубок. Для «Спартака» это крайне важно, потому что за последние 20 лет клуб выиграл не так много... Необходимо опереться на этот триумф, оставаться амбициозными — и все придет.

— Видите потенциал для победы в РПЛ?

— Конечно! Для меня это очевидно по итогам 16 месяцев работы. У нас очень хорошая молодая команда. Плюс замечательный тренер — Хуан Карлос Карседо. Очень важно, что совет директоров клуба верит в нас, равно как и фанаты «Спартака». Они самые лучшие!

— То есть готовы пообещать, что в следующем сезоне станете бороться за золото?

— Могу пообещать, что будем сражаться до самого конца, чтобы приносить радость болельщикам.

В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). В РПЛ московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.

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