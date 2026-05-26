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Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Мы сильно задолжали болельщикам — начинаем возвращать долги»

Павел Лопатко

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил эффект от изменений в тренерском штабе в сезоне-2025/26.

«Было очень важно убедиться в том, что сделан правильный выбор главного тренера, что изменения на тренерском мостике вообще были правильные. Мы в этом убедились еще на зимних сборах. Дальше были не очень удачные матчи. Были даже очень неудачные. Но тем не менее мы двигались поступательно. Наверное, это самое главное.

После выигрыша Кубка все понимают, что это только первый шаг. И впереди новые цели. Мы сильно задолжали болельщикам — начинаем возвращать долги», — цитируют Некрасова «Известия».

В январе 2026 года «Спартак» возглавил испанский тренер Хуан Карседо. Команда заняла четвертое место в таблице чемпионата России (52 очка после 30 матчей) и завоевала Кубок России.

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Источник: «Известия»
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ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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