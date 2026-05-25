Суперкубок России 2026: дата матча, кто сыграет

Суперкубок России по футболу пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде

«Зенит» и «Спартак» встретятся в матче за Суперкубок России-2026.

Дата финала «Зенит» — «Спартак»

Матч за Суперкубок России пройдет в субботу, 18 июля. Матч примет стадион «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Во сколько начало матча «Зенит» — «Спартак»

Точное время стартового свистка матча за Суперкубок России года еще не утверждено Российским футбольным союзом. Ориентировочно игра начнется между 18:00 и 20:30 по московскому времени

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Спартак»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок России. За основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

«Зенит» — чемпион России сезона 2025/2026. «Спартак» — обладатель Кубка России сезона 2025/2026.