Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал слухи о том, что Новиков заменит Илича на посту главного тренера
Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» отреагировал на слухи о возможной смене тренера в нижегородском клубе.
— Говорят, Иличу покупали билет домой после матча с махачкалинским «Динамо».
— Эта утка пошла от Тимура Гурцкая. Я думаю, что он просто пошутил, а некоторые люди восприняли всерьез, подхватили и развили. Ты правильно говоришь, что огромное количество слухов. Мы понимаем их природу. Новые лица, тренер, спортивный блок. Это всегда вызывает повышенный интерес. Я уже говорил ребятам, когда мы проводили собрание перед началом сезона. Мы прогнозировали, что такие разговоры будут. Любое поражение всегда может использоваться различными людьми для отстаивания своих интересов. Писали: мы многих продаем, тренера выгоняем. Я и Иличу сказал, и ребятам перед началом сезона: это точно будет, не надо обращать внимания. Могу сказать официально, что никакой речи о том, чтобы менять тренера, не велось. Мы верили и верим в Сашу, это наш главный тренер. Илич не так давно тренирует на клубном уровне, чуть больше трех лет, поэтому он тоже растет вместе с нами. Мы молодой клуб, Саша — молодой тренер. Нам комфортно друг с другом.
— Второй слух вдогонку: ты уже провел переговоры с Кириллом Новиковым, который сейчас тренирует «Нефтехимик».
— Мы с Кириллом последний раз общались года два назад. Может быть, с днями рождения друг друга поздравляли с тех пор. Понимаю, что меня легче всего было связать с Кириллом — вместе трудились недавно в «Динамо», он действительно очень хорошо работает, «Нефтехимик» идет наверху. Я очень рад за него, но никаких мыслей о назначении его или какого-то другого тренера в «Пари НН» у нас никогда не было, — сказал Удальцов «СЭ».
Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0