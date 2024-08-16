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Сегодня, 11:00

Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал слухи о том, что Новиков заменит Илича на посту главного тренера

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» отреагировал на слухи о возможной смене тренера в нижегородском клубе.

— Говорят, Иличу покупали билет домой после матча с махачкалинским «Динамо».

— Эта утка пошла от Тимура Гурцкая. Я думаю, что он просто пошутил, а некоторые люди восприняли всерьез, подхватили и развили. Ты правильно говоришь, что огромное количество слухов. Мы понимаем их природу. Новые лица, тренер, спортивный блок. Это всегда вызывает повышенный интерес. Я уже говорил ребятам, когда мы проводили собрание перед началом сезона. Мы прогнозировали, что такие разговоры будут. Любое поражение всегда может использоваться различными людьми для отстаивания своих интересов. Писали: мы многих продаем, тренера выгоняем. Я и Иличу сказал, и ребятам перед началом сезона: это точно будет, не надо обращать внимания. Могу сказать официально, что никакой речи о том, чтобы менять тренера, не велось. Мы верили и верим в Сашу, это наш главный тренер. Илич не так давно тренирует на клубном уровне, чуть больше трех лет, поэтому он тоже растет вместе с нами. Мы молодой клуб, Саша — молодой тренер. Нам комфортно друг с другом.

— Второй слух вдогонку: ты уже провел переговоры с Кириллом Новиковым, который сейчас тренирует «Нефтехимик».

— Мы с Кириллом последний раз общались года два назад. Может быть, с днями рождения друг друга поздравляли с тех пор. Понимаю, что меня легче всего было связать с Кириллом — вместе трудились недавно в «Динамо», он действительно очень хорошо работает, «Нефтехимик» идет наверху. Я очень рад за него, но никаких мыслей о назначении его или какого-то другого тренера в «Пари НН» у нас никогда не было, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ».

Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Удальцов
Кирилл Новиков
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
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18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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П
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