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Сегодня, 10:45

Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: «Мы не должны каждый год думать, как не вылететь»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды на сезон-2024/25.

— Какие задачи поставлены перед тобой?

— У клуба есть утвержденная советом директоров стратегия. Это достаточно большой документ, но если коротко, то город заслуживает крепкую команду, которая не будет каждый год думать о том, как не вылетать. В Нижнем Новгороде болельщики любят футбол. Нельзя сказать, что сейчас их ходит мало, но и не так уж много, посещаемость на данный момент средняя. Мы все понимаем, что первоочередной фактор, который влияет на энтузиазм фанатов, — это результат. На «Динамо», где я ранее работал, не так давно тоже ходило не много поклонников, а когда замаячило чемпионство, то всем стало интересно. В Нижнем делают крутые матчдэи с яркими и аутентичными историями, с классным ремиксом песни про Волгу. Но главное все равно футбол. Дай бог, что у нас получится найти нашу игру и вернуть людей на трибуны, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ»

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Удальцов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Зенит

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
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Факел

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