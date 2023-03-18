Спортивный директор «Оренбурга» считает «Спартак» и «Зенит» самыми играющими клубами в России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 20-м туре чемпионата России.

— Надеюсь, что будет интересный футбол для зрителей, с отдельными моментами. «Спартак» наряду с «Зенитом» — два самых играющих клуба в стране, — цитирует «РБ Спорт» Андреева. — Можно будет увидеть качественный футбол.

— Реально вам обыграть этот «Спартак»?

— Трудно со всеми в чемпионате. Но футбол тем и прекрасен, что результат всегда непредсказуем.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится в субботу, 18 марта. Начало — 12.00 по московскому времени.