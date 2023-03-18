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18 марта, 03:45

Егорычев: «Конечно, работая с психологом, я изменился»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о пользе, которую ему принесла работа со спортивным психологом.

— В детстве не так воспринимаются тяжелые условия, — цитирует Sport24 Егорычева. — Будучи детьми, на все смотришь проще. Я не из богатой семьи. У меня она простая, и это не было большой проблемой. Все это нормальные условия. Понятно, что могло быть не так комфортно, как может быть. Но в подростковом возрасте особо не обращал на это внимание, и никто не делал на этом акцент. Все относились к этому проще.

— Вы работали с психологом Владимиром Сафоновым. Продолжаете поддерживать связь?

— Да. Разные темы поднимает: вопросы в команде и на поле. Это очень полезная работа. Конечно, работая с ним, я изменился. Это вопрос коммуникаций в команде и вопрос взаимодействия с тренерским штабом, и их много на самом деле, не буду вдаваться в подробности. Психолог может направить на правильную дорогу. Все-таки ответственность на тебе, и ты действуешь больше со взрослой позиции.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-17-futbolist-urala-yegorychev-rasskazal-o-rabote-s-psikhologom-ya-izmenilsya-eto-ochen-poleznaya-rabota
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Андрей Егорычев
Футбол
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
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 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 16:30
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