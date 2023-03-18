Егорычев: «Речи Гончаренко захватывают дух»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о мотивационных качествах главного тренера команды Виктора Гончаренко.

— Многие футболисты «Урала» отмечают в Гончаренко, что он может подобрать нужные слова. Можешь представить, что в одном матче у Виктора Михайловича просто не хватит мотивирующих слов?

— Нет, такого точно не может быть, — цитирует Sport24 Егорычева. — Он очень тонко чувствует момент, и это его большой плюс. Можно сказать, изюминка, которая влияет на команду и это видно. Его речи правда захватывают дух. Думаю, ему бы подошла профессия оратора.

— «Урал» с Гончаренко до какого места может подняться в РПЛ?

— Не будем загадывать так далеко. Будем идти от матча к матчу. Сейчас будет восстановление и подготовка к следующей игре с «Динамо».