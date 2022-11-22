Спортдиректор «Оренбурга»: «Уверен, что Марин бы не трогал мяч после удара Сычевого, если бы рядом не было соперников»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» оценил, стоило ли Джимми Марину трогать мяч после удара Владимира Сычевого в матче 15-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).

— Какая обстановка была после матча с «Факелом», в котором Марин лишил гола Сычевого, добив мяч в пустые ворота?

— Эта история больше выдумана в медиа. У нас на следующий день была теория, и Марцел сделал нарезку двух видео с игры. В первом был эпизод с голом Марина — он сказал, что Джимми сыграл правильно, для него это закрытый вопрос.

Второй момент: Воробьев заработал пенальти и хотел пробить, но так как Мансилья долго не мог забить и очень ждал гола, Димка ему мяч передал. Марцел сказал: «Для меня этот эпизод дороже, чем три очка в матче». И тема была закрыта.

Марин в игре с «Краснодаром» поздравлял Сычевого, они шутили, все было дружелюбно. Думаю, это раскрученная история, которая в клубе была воспринята спокойно.

— А не обсуждали, что Марину можно было не трогать мяч?

— Мы смотрели все эти рассуждения экспертов и журналистов: один говорит, что надо было корпус поставить, другой — что Марин все сделал правильно и надо было добить. Они по 500 раз смотрят момент и никак не сойдутся в едином мнении!

А у Марина были доли секунды на принятие решения. Он видит, что защитник бежит к мячу — непонятно, как он сыграет. Кстати, во втором тайме тот же защитник, когда Мансилья делал подсечку, выбил мяч с линии!

Я на сто процентов уверен, что если бы рядом не было никого из соперников, то Марин бы не тронул мяч. Но так как был риск 50 на 50, то он принял такое решение. И оно правильное. Здесь даже обсуждать нечего.

— После гола Марин побежал праздновать, а Сычевой выражал недовольство.

— Бывает, что на поле игроки посылают друг друга, а в раздевалке мирятся и все забывают. Ничего страшного. Эмоциональная реакция Сыча — это тоже нормально. Он потом посмотрел момент и успокоился. Никто с холодной головой на поле не бегает и не анализирует каждый момент. Эмоции — это хорошо. Плохо, когда их нет. Такое желание Сыча забивать — разве это плохо?

— Наоборот.

— Конечно, ведь он нападающий: хочет много забивать и конкурировать с лучшими футболистами лиги. Пусть и местами это даже нездоровая конкуренция: человек, купленный за небольшие деньги, конкурирует с теми, кто стоит в десятки раз дороже него.

В матче 15-го тура чемпионата России против «Факела» (4:1) Сычевой направил мяч в пустые ворота, но его одноклубник Марин добил мяч и таким образом оформил дубль в этой встрече.